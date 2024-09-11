شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر صحية وأمراض تسببها إسفنجة المواعين.. ازاى تتجنبيها والان مع تفاصيل الخبر

إسفنجة المطبخ قد تحتوى على بكتيريا خطيرة، مما قد يؤدي إلى أمراض مثل التسمم الغذائي والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، تظهر الأبحاث أنها تحتوي على بكتيريا أكثر من المرحاض، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر صحية تسببها إسفنجة المطبخ وطرق تجنبها، بحسب موقع "تايمز ناو".

يمكن أن تكون أدوات غسيل الأطباق أرضًا خصبة للبكتيريا الضارة، مما قد يتسبب في أمراض غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.

لماذا تعتبر إسفنجة المطبخ خطيرة؟

تظهر الأبحاث أن إسفنجة المطبخ يمكن أن تؤوي بكتيريا أكثر من أوعية المرحاض، مما يجعلها واحدة من أكثر العناصر تلوثًا في منزلك.يمكن أن تحتوي الإسفنجة على ما يصل إلى 54 مليار بكتيريا لكل سنتيمتر مكعب، مما يؤدي إلى تلويث كل سطح تلمسه.

تزيد هذه البكتيريا من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، بما في ذلك التسمم الغذائي، حيث تكون الإسفنجات على اتصال دائم ببقايا الطعام النيئة مثل تلك الموجودة في دجاج السوبر ماركت، والتي قد تحمل ما يصل إلى 5٪ منها السالمونيلا.

أكد مهندسو الطب الحيوي من جامعة ديوك الأمريكية أن الإسفنج، بسبب بنيته المسامية والرطبة، يوفر البيئة المثالية لنمو الميكروبات.

وقد ثبت أن إسفنجات المطبخ تزرع بكتيريا أكثر من الألواح المستخدمة في المختبرات لزراعة البكتيريا.

المخاطر الصحية المرتبطة بإسفنجة المطبخ

يمكن ربط الأمراض المنسوبة عادة إلى سوء نظافة الطعام أو المطاعم بالإسفنج الملوث في المنزل.

يمكن أن يؤدي هذا التلوث إلى التهاب المعدة والأمعاء الخفيف ولكن أيضًا إلى حالات خطيرة مثل التهاب السحايا والالتهاب الرئوي وتسمم الدم، فيما يلي بعض البكتيريا الخطيرة الموجودة في الإسفنج:

- كامبيلوباكتر: توجد هذه البكتيريا غالبًا في الدجاج غير المطبوخ جيدًا، ويمكن أن تسبب الإسهال وآلام البطن والحمى والغثيان وهي واحدة من أكثر أسباب العدوى البكتيرية شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

- إنتيروباكتر كلوكاي: جزء من البكتيريا المعوية الطبيعية، يمكن أن تسبب هذه البكتيريا التهابات شديدة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، وخاصة في الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.

- الإشريكية القولونية: تُعرف الإشريكية القولونية بأنها تسبب التسمم الغذائي، ويمكن أن تسبب تقلصات في المعدة وإسهالًا دمويًا، وفي الحالات القصوى، فشلًا كلويًا أو وفاة.

- كليبسيلا: كليبسيلا هي بكتيريا مقاومة للعديد من المضادات الحيوية، ويمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية.

- موراكسيلا أوسلوينسيس: على الرغم من أنها معروفة في المقام الأول بأنها تسبب روائح كريهة في الغسيل، إلا أن هذه البكتيريا يمكن أن تسبب أيضًا التهابات، بما في ذلك أمراض الجلد والتهاب المفاصل.

- السالمونيلا: ترتبط السالمونيلا بشكل متكرر بالطعام والماء الملوثين، وتزدهر في الإسفنج، مما يؤدي إلى أعراض مثل الإسهال والحمى وتشنجات البطن.

- المكورات العنقودية: سبب شائع لالتهابات الجلد، يمكن أن تؤدي المكورات العنقودية إلى حالات مثل القوباء والتهاب النسيج الخلوي، والتي يمكن أن تتفاقم إلى التهابات أكثر شدة.

- البروتيوس والأسينيتوباكتر: هذه البكتيريا هي مسببات أمراض إضافية موجودة في الإسفنج ويمكن أن تسبب مجموعة من الالتهابات لدى البشر.

كيفية التعامل مع إسفنجة المطبخ بأمان

أظهرت دراسة جديدة أن تسخين إسفنجة المطبخ في الميكروويف يمكن أن يقضي على ما يصل إلى 99.9% من الجراثيم، لكن الفعالية تعتمد على قوة الميكروويف ومدته.

غلي الإسفنج، وهي ممارسة شائعة أخرى، أقل فعالية من تسخينه في الميكروويف.

لتقليل المخاطر الصحية، ضع في اعتبارك النصائح التالية لاستخدام الإسفنج بشكل أكثر أمانًا:

- تجنب التلوث المتبادل: استخدم إسفنجات منفصلة لمهام التنظيف المختلفة، مثل حاويات اللحوم النيئة والأواني، لمنع انتشار البكتيريا.

- احرص على جفاف الإسفنجة: تزدهر البكتيريا في البيئات الرطبة، لذا تجنب ترك الإسفنج في المياه الراكدة. اتركها تجف في الهواء بعد كل استخدام.

- الميكروويف بانتظام: بلل الإسفنج وضعه في الميكروويف لمدة دقيقتين لتقليل الحمل الميكروبي.

- استخدم قفازات الأطباق: يمكن أن يمنع ارتداء القفازات الاتصال المباشر بالإسفنج الملوث، مما يقلل من خطر الإصابة بعدوى الجلد.

- استبدله بشكل متكرر: تخلص من الإسفنج بانتظام، ولكن لتكون واعيًا بالبيئة، اختر الإسفنج المصنوع من السليلوز بدلاً من البلاستيك.

بدائل إسفنجة المطبخ

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تجنب الإسفنج تمامًا، تتوفر العديد من البدائل يمكنك التبديل إلى فرش التنظيف أو فرش السيليكون أو فرش التنظيف المعدنية، وكلها أسهل في التعقيم.

تعد غسالات الأطباق أو نقعها في الماء الساخن والصابون أو الغسيل المتكرر لإسفنجة الأطباق خيارات فعالة أخرى لضمان بقاء أدوات التنظيف خالية من البكتيريا.