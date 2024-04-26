العراق يشهد تحولا في علاقاته .. دعوات لاسناد الحكومة لتقوية الاتفاقات الثنائية مع الدول

بغداد - ياسين صفوان - مع انفتاح العراق على محيطه الاقليمي والدولي ومحاولة الحكومة لاعادته الى الواجهة الاقتصادية ، تؤكد الاوساط النيابية على ضرورة توفير الدعم لتقوية الاتفاقات الثنائية مع الجيران والمجتمع الدولي.



يشهد العراق تحولا في شكل العلاقات الدولية والاقليمية استطاع من خلالها استعادة مكانته الريادية حتى اصبح قبلة تتوجه اليها الدول في مجال الاقتصاد ، ولتقوية العلاقات الثنائية مع الاصدقاء يقول المشرعون ان الخطوات الحكومية التي تتحرك نحو فتح صفحة دبلوماسية جديدة تحتاج الى دعم نيابي واسنادها من خلال التشريعات على اقل تقدير.

