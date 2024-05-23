انت الان تتابع خبر الأعرجي يبحث مع "يونامي" ملف مخيم الهول السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاعرجي استقبل إسحاق في مكتبه ببغداد، وتناول اللقاء، بحث ملف مخيم الهول السوري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية لإعادة النازحين العراقيين إلى مركز الجدعة وعملية تأهيلهم".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد أيضا مناقشة المستجدات الخاصة بملف مخيم الهول ومراجعة خطط العمل بين العراق وبعثة (يونامي)".