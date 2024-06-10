الجنابي والخزعلي يؤكدان المضي برؤية وطنية لدعم الاستقرار السياسي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الكتلة في بيان، "زار وفد كتلة المبادرة السياسية الامين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي في مقر اقامته ببغداد اليوم الاثنين".

ونقل البيان عن الخزعلي والجنابي ووفد الكتلة تأكيدهم على "المضي برؤية وطنية لاهمية دعم الاستقرار السياسي لاجل وحدة العراق

ومعالجة الازمات السياسية التي تشهدها البلاد".

وشدد الجانبان على "ضرورة اصلاح الشرخ الحاصل وازالة المعوقات التي تقف امام العملية السياسية".