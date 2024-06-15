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في نشرة السومرية.. ركن الحج الأعظم والجزر العشوائي وملف تزويد المسافرين بالدولار

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بغداد - ياسين صفوان - • حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات.. وينفرون إلى مزدلفة.

• عشية عيد الاضحى.. تحذيرات من مخاطر الجزر العشوائي.. والدفاع المدني تستنفر فرقها قرب الاماكن العامة.

• بعد فقدان السيطرة عليه.. مالية البرلمان تفتح ملف تزويد المسافرين بالدولار.. ودعوات للتحقيق بأرزاق الجيش.

• الصحافة العراقية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين بعد المئة.. ومطالبات بدعم التشريعات الضامنة لحرية التعبير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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