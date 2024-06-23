انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مبادرة جديدة لفك عقدة رئاسة البرلمان وسجال بين الديوانية ووزارة البلديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الكشف عن مبادرة جديدة لحل ازمة رئيس البرلمان.. والديمقراطي ينفي حصول اتفاق بشأن تشكيل حكومة كركوك.

= بسبب تلكؤ المشاريع.. سجال بين حكومة الديوانية ووزارة البلديات.. والاهالي يحملون المحافظة المسؤولية.



= لا ماء ولا كهرباء .. الخدمات غائبة عن احياء في كربلاء .. وتحذير من انفجار الغضب الشعبي.

= بعد فشلهم بالابتزاز.. مجهولون يهاجمون مستشفى قيد الانشاء في بغداد.. ويعتدون على الملاكات الطبية.

= الكيان الصهيوني يخطط لحرب تستهدف جنوب لبنان.. وقلق من ارتفاع منسوب المواجهات في المنطقة.

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