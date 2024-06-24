انت الان تتابع خبر الانتخابات الإيرانية.. شقيق خامنئي يعلن دعمه للمرشح الإصلاحي ضد "منافسيه الـ5 المتشددين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هادي خامنئي، الأمين العام لجمعية قوى خط الإمام (الخميني)، وهي جماعة إصلاحية في بيان له "مؤسسو الوضع الحالي يخافون أكثر من أي شيء آخر من صناديق الاقتراع والحضور الفعال للشعب الإيراني بالانتخابات".وأضاف: "سأصوت للدكتور مسعود بزشكيان، أرجو من الجميع المحاولة في هذا الأمر، ولا ينبغي تفويت هذه الفرصة حتى مع أقل احتمال للتصحيح".

وعدّ شقيق خامنئي أن "المعاناة الناجمة عن المشاكل الاقتصادية وتجاهل كرامة الإنسان والعمليات الخاطئة في إدارة البلاد أبعدت الكثير منكم عن صناديق الاقتراع".

وسيتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع يوم 28 يونيو/حزيران الحالي؛ لاختيار من بين ستة مرشحين (خمسة محافظين وإصلاحي) رئيسا لخلافة إبراهيم رئيسي الذي توفي بحادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.

وإلى جانب بزشكيان، يوجد خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية من التيار الأصولي المتشدد وهم كل من "سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي".

