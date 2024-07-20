مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦".

وأضاف، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، كما أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني".



وأنهى البرلمان، "تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة ٢٠١٥".