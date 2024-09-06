كريستيانو رونالدو يقود البرتغال للفوز على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب البرتغال على نظيره كرواتيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل ديوجو دالوت الهدف الأول لمنتخب البرتغال في الدقيقة 7 وأضاف الأسطورة كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 34، حيث وصل للهدف رقم 900 في مسيرته الكروية.

كما أحرز البرتغالي ديوجو دالوت هدف كرواتيا الأول في الدقيقة 41 بالخطأ في مرماه.

بهذا الفوز الثمين حصد المنتخب البرتغالي أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة ويحل المنتخب البرتغالي ضيفاً على إسكتلندا، مساء يوم الأحد المقبل في ثاني مبارياته.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية منتخبات: "كرواتيا، بولندا، البرتغال، وإسكتلندا".

ووصل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 900 في مسيرته في كل البطولات مع الأندية ومنتخب البرتغال وكتب رونالدو بعمر 39 عاما التاريخ مجددا ليعزز نفسه كأكثر من سجل اهداف في التاريخ ويعتبر اللاعب الوحيد الذي وصل إلى هذا الرقم.

البرتغال ضد كرواتيا

وتضم المجموعة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية منتخبات: "كرواتيا، بولندا، البرتغال، واسكتلندا".

وجاء تشكيل منتخب البرتغال ضد كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - روبن دياز - جونكالو إيناسيو - نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز - فيتور فيريرا- برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدور نيتو رافائيل لياو - كريستيانو رونالدو.

جاء تشكيل منتخب كرواتيا ضد البرتغال كالآتي:

حراسة المرمي: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: بونجراسيتش - سوتالو - جفارديول

خط الوسط: مودريتش - سوتشيتش - كوفاسيتش - سوسا - باساليتش.

خط الهجوم: كراماريتش - إيفانوسيتش.