فرجاني ساسي يقود تونس لفوز صعب على مدغشقر بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب تونس في تحقيق فوزا هاما علي ضيفه منتخب مدغشقر، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، وأقيمت علي أرضية استاد حمادي العقربي برادس.

وفاز منتخب تونس بهدف نظيف علي مدغشقر، وذلك عن طريق اللاعب فرجاني ساسي في الدقيقة 90+8.

وشهدت المباراة محاولات مكثفة من قبل نسور قرطاج لتحقيق الفوز، ولكن الضيوف دافعوا عن مرماهم بصلابة، قبل ان يتمكن ساسي من خطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المبارة ومنح الثلاث نقاط للمنتخب التونسي.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا هذا العام، والتي تضم منتخبات جامبيا وجزر القمر ومدغشقر.