انت الان تتابع خبر هيئة النزاهة تنفي صدور مذكرة قبض على رئيسها حيدر حنون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محلي

نفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، صدور مذكرة قبض على رئيسها حيدر حنون.

وذكر مصدر مسؤول في الهيئة للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، أن "ما يتناقل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة غير صحيح".

وأضاف، أن "ما نقل عن المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ وان القاضي تحدث عن عدم الاكتراث لصدور مذكرة قبض بحقه من عدمه والدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين".