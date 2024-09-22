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نشرة السومرية.. جدل الأحوال الشخصية ومباحثات رئاسة البرلمان وحراك تعديل قانون المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - # على هامش اجتماعات الجمعية العامة.. الكشف عن حوار مرتقب بين بغداد وواشنطن لتحديد موعد انسحاب القوات الاجنبية

# بعد الاجتماع بوفد نيابي.. القضاء يصدر ايضاحا حول قانون الاحوال الشخصية ويؤكد: لا يتضمن تزويج القاصرات

# في ظل توقف مباحثات الكتل السنية.. جمع تواقيع لتعديل النظام الداخلي واعادة فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان

# لدرء مخاطرها عن المجتمع.. حراك لتعديل قانون المخدرات.. والتعديلات تتضمن تشديد ومضاعفة العقوبات

# تلكؤٌ بعمليات تأهيل حي الجامعة بالديوانية.. والشكوك تحوم حول اتفاقات سرية بين الشركة المنفذة ودائرة البلدية

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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