انت الان تتابع خبر العراق يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، "شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، في جلسة حوار تفاعلي لترويكا القمة العربية في نيويورك بعنوان "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية" مع أعضاء مجلس الأمن، ضمن إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين".

وألقى حسين كلمة العراق خلال الاجتماع، حيث أكد على "خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة"، مشيراً إلى "التصعيد الإسرائيلي في عدة محاور، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع إلى حربٍ غير قابلة للسيطرة، مما يهدد الاستقرار الأمني بشكل واسع في المنطقة". كما حذر وزير الخارجية من أن "استمرار الحرب في غزة ولبنان سيكون له عواقب خطيرة، حيث قد يؤدي إلى خلق فوضى تدعم عودة الإرهاب وإعادة تشكيله وترتيب صفوفه".