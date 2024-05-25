اليابان | نجاة من موت محتّم

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

ثقافة 26/05/2024

يصور بوسون في قصيدة الهايكو هذه قصة درامية موجزة، نجا بطلاها من موت محتّم وعادا للاستمتاع بالحياة اليومية.

御手討の夫婦なりしを更衣 蕪村 أوتيؤتشي نو/ ميؤتو ناريشي أو/ كوروموغاي العفو عن الزوجين

من الإعدام

الانتقال إلى ارتداء الملابس الصيفية (من تأليف بوسون حوالي عام 1770)

تقوم الكثير من المدارس الإعدادية والثانوية في اليابان حسب تقليد قديم ببدء ارتداء الزي الصيفي في الأول من يونيو/حزيران. إلا أنه في فترة هييان (794-1185) كان ارتداء الملابس الصيفية يبدأ مع حلول اليوم الأول من الشهر الرابع في التقويم القمري القديم (يوافق شهر مايو/أيار في التقويم الحديث)، وكان الناس يعاودون ارتداء الملابس الشتوية بدءا من اليوم الأول من الشهر العاشر (يوافق شهر نوفمبر/تشرين الثاني). وكانت مواعيد هذا التقليد في التبديل بين الملابس الصيفية والشتوية لاتزال كما هي عندما كتب بوسون تلك القصيدة في فترة إيدو (1603-1868)، وتشير الكلمة العامة كوروموغاي التي تعبر عن التبديل الموسمي للملابس في شعر الهايكو حسب المتعارف عليه إلى بدء ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة والتي تمنح شعورا بالراحة البدنية والنفسية.

يصور بوسون في قصيدته قصة درامية موجزة تتعلق بهذا الموضوع: ”زوجان يحكم عليهما سيدهما بالإعدام لكنه يعفي عنهما واليوم يغيران ملابسهما الصيفية“. قد يكون الزوجان المشار إليهما هما شاب من الساموراي وخادمة. العقاب المستحق لهما هو الإعدام بالسيف بسبب قيامهما بعلاقة رومانسية غير مشروعة، ولكن في هذه القصيدة يسامحهما سيدهما ويسمح لهما بالزواج.

وبعد نجاتهما من الموت، يواصل الزوجان حياتهما وهما يترقبان قدوم اليوم الذي يمثل بداية الصيف. تمثل كلمة كوروموغاي ولادة جديدة بعد مرور شتاء قاس، ويأتي هذا اليوم مليئا بالحيوية والنشاط مشابها في ذلك لمشاعر الزوجين.

لم يكن مثل هذا النوع من التركيب الخيالي غير شائع في شعر الهايكو الكلاسيكي، لكن بوسون على وجه الخصوص يولي أهمية لمشاهد مستوحاة من موضوع موسمي. وإن قدرته على وصف أحداث معقدة بإيجاز وترتيبها في مقاطع وفق نسق 5-7-5، لا يمكن وصفها إلا بأنها استثنائية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)