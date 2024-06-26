شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة «المتحدة للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، الذي عقد أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة شركة حلول كرو للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها 450,000 ريال ومكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها 415,000 ريال.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م، الربع الأول من العام المالي 2025.

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أحمد عبدالله الحمادي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 4-10-2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/05/2025م خلفاً للعضو السابق محمد محسن بالحارث (عضو مستقل).

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالله إبراهيم البراهيم (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 20-02-2024 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/05/2025م خلفاً للعضو السابق الدكتور خالد ماجد الرشيد (عضو مستقل).