شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ولاء للتأمين» توافق على أعمال وعقود مع عدة شركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) برئاسة سليمان بن عبدالله القاضي عبر وسائل التقنية الحديثة، الذي عقد أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والسنوي، من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابهم.

والشركتان هما: شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون، وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.

وشملت النتائج الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وعدة شركات.