السعودية | صرف الدواء من خدمة “وصفتي” وإلغاء صيدليات الصحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عمر آل قايد

تعد خدمة “وصفتي” من خدمات الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بإشراف من وزارة الصحة.

وتستعد وزارة الصحة إلى إلغاء جميع الصيدليات الحكومية، في كافة المستشفيات والمراكز الصحية، بعد التوسع في خدمة “وصفتي” خلال السنوات الأخيرة.

وأطلقت الوزارة خدمة “وصفتي” التي تتيح لمرضى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية صرف الدواء مجانًا من الصيدليات الأهلية، بعد ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية؛ ليتيسر للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية.

وأُطلقت هذه الخدمة لتساهم في تحقيق تطلُّعات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الخدمات الصحية.

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