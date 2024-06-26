شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«بروج» على تسويق وبيع منتج لتأمين المركبات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني استلامها، أمس الثلاثاء، موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج "بروج بريميوم لتأمين المركبات".
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المنتج مقدم للعملاء الأفراد والمجموعات في المملكة العربية السعودية.
ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي (P-BURJ-1-B-24-047).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المنتج مقدم للعملاء الأفراد والمجموعات في المملكة العربية السعودية.
ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي (P-BURJ-1-B-24-047).