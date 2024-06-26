شكرا لقرائتكم خبر عن «حلواني إخوان» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة حلواني إخوان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (19:00) مساءً أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 410 آلاف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وشملت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت مع عدة شركات.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين جميل الملحم عضوا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 27/7/2023، لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6/11/2024 خلفا للعضو السابق، م. ثامر تميرك.

وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين م. أنيس مؤمنه عضوا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2/11/2023، لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6/11/2024، خلفا للعضو السابق غسان عامودي.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على معايير وضوابط الأعمال المنافسة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 106.071.435 ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، إلى الأرباح المبقاة.