السعودية | بـ46 ْمئوية.. “وادي الدواسر والأحساء” تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أن وادي الدواسر والأحساء سجّلتا أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 ْمئوية في مكة المكرّمة والدمام والخرج وشرورة وحفر الباطن والتنهات والصمان والدهناء، فيما سجّلت المدينة المنوّرة والرياض وبريدة 44 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها الباحة 20 درجة، وطريف 24 ْمئوية، والطائف والوجه وعرفات 25 درجة.

وتوقّع المركز استمرار فرصة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، كما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي الشرقية والرياض.

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