الاقتصاد

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.82 دولارًا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعدما أعلن معهد البترول الأمريكي عن قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية، مما أجج المخاوف حيال طلب أضعف من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا، بما يعادل 0.2 %، إلى 84.82 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.1 %، إلى 80.72 دولارًا للبرميل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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