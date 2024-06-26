شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الكندي الطبي» يوقع عقدا مع «جونز هوبكنز أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المركز الكندي الطبي عقدا مع شركة جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وذلك لتشغيل تسع عيادات طبية.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تأتي هذه الخطوة تحقيقاً لخطط النمو والتوسع.وقالت الشركة إن قيمة العقد تقدر بنحو 16.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.وأضافت أن من المتوقع أن يؤثر هذا العقد بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية ابتداءً من النصف الثاني من عام 2024م.