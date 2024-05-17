وظائف خالية بشركة ماربيلا لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة ماربيلا من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من مهندسين وفنيين، للعمل فورًا بفروع الشركة في أكتوبر، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف ورابط التقديم:

وظائف شركة ماربيلا

مطلوب عامل انتاج | مؤهل متوسط، لا يشترط الخبرة.

مطلوب مهندس صيانة يشترط بكالوريوس هندسة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مطلوب مهندس انتاج، |بكالوريوس زراعة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مطلوب مهندس جودة، بكالوريوس زراعة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا ومتوسطة حسب الوظائف المطلوبة، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، ويشترط توافر خبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة رواتب مجزية وتوفر مواصلات وبدل ساعات إضافي ووجبات، بالإضافة إلى زيادات سنوية ومنح سنوية، وحوافز إنتاج، والعمل 8 ساعات، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف أخرى: –

كيفية التقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى تسجيل البيانات من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ماربيلا“.