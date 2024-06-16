وظائف خالية بشركة Tech-Me برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Tech-Me من خلال وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، لحملة المؤهلات العليا، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة Tech-Me

مطلوب أخصائي مبيعات داخلية. مطلوب موظف Senior Marketing Specialist. مطلوب مهندس موقع – مدني، بكالوريوس هندسه، ويشترط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل.

الشروط والمزايا

يشترط لمن يرغب أن لا يقل المؤهل عن عالي، وخبرة في مجال العمل، وان يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

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وتقدم الشركة رواتب مجزية وحوافز مبيعات والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية، و زيادات سنوية وتدريب وترقيات.

طريقة التقديم على وظائف شركة Tech-Me

للتقديم على الوظائف المتاحة بشركة Tech-Me، يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي “وظائف شركة Tech-Me“.