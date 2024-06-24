لأصحاب قوة الملاحظة.. هل يمكنك اكتشاف 3 اختلافات بين الصورتين خلال 9 ثوان فقط؟

الرياض - أميرة القحطاني - نقدم اليوم لغز جديد من سلسلة الغاز البحث عن الاختلافات، فهي من أفضل الوسائل لتنمية مهاراتك وتنشيط الذاكرة البصرية والعقلية، فهي تدور حول اكتشف الاختلافات بين صورتين متطابقتين، مما تساهم في تعزيز المهارات التحليلية، فهل أنت مستعد لحل لغز اليوم؟

اكتشف 3 اختلافات بين الصورتين

يتضمن لغز اليوم صورتين متطابقتين لفتاه تقف بجوار النافذة وحمامة تطير تحمل ظرف، وعلى الرغم من تطابق الصورتين إلا أن هناك 3 اختلافات بينهما، فهل يمكنك اكتشافهم خلال 9 ثوان فقط؟ هيا ابدأ الآن، وحاول التركيز جيدا.

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حل اللغز:

لقد انتهى الوقت، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات، أخبرنا في التعليقات، وإذا لم تتمكن من اكتشافهم جميعا في الوقت المحدد، فلا تقلق سنوضح الاختلافات في الصورة التالية: