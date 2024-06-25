وظائف شاغرة لدى شركة تحكم

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تحكم

وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تخطيط عمليات إدارة المشروع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).

– مسؤول إدارة خدمات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)