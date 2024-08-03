وظائف

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة الهاجري لما وراء البحار، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في كل من الجبيل، ورأس الخير، وجازان.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

وظائف هندسية في جامعة تبوك وفق هذه الشروط
#وظائف حراس أمن شاغرة في خدمة المجتمع بجامعة #الطائف

– فني أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء/ أجهزة التبريد (للجنسين/ الجبيل).

– موظف تسجيل ساعات الدوام (الجبيل).

– مهندس معماري للتشجير والبستنة (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– كاتب تسجيل بيانات كمية ورقمية/ إنفوجرافيك (للجنسين/ رأس الخير).

– كاتب تسجيل بيانات رقمية وكمية/ إنفوجرافيك (للنساء/ رأس الخير).

– أخصائي تخطيط (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 11 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا