وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة الهاجري لما وراء البحار، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في كل من الجبيل، ورأس الخير، وجازان.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– كاتب تسجيل بيانات كمية ورقمية/ إنفوجرافيك (للجنسين/ رأس الخير).

– كاتب تسجيل بيانات رقمية وكمية/ إنفوجرافيك (للنساء/ رأس الخير).

– أخصائي تخطيط (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 11 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)