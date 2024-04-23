الامارات | مكتوم وأحمد بن محمد يحضران أفراح الغيث والحبتور في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، يرافقهما سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد بن سيف الغيث، ومحمد بن خلف الحبتور، بمناسبة زفاف غيث بن أحمد بن سيف الغيث، على كريمة محمد بن خلف الحبتور، في دبي.

وهنأ سموهم العروسين، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين.