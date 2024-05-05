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الامارات | مقابل 10 يورو فقط.. قصر أثري معروض للبيع في بلجيكا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مايو 2024

تم عرض قصر أثري في بلجيكا يعود للقرن الثامن عشر للبيع مقابل 10 يورو فقط على طريقة "اليانصيب".

ويقع القصر في منطقة غودين ببلجيكا، وسكنه رئيس الوزراء البلجيكي السابق بول هنري سباك.

ويعود تاريخ القصر إلى القرن الثامن عشر، ويتكون من 19 غرفة نوم و8 حمامات ومسبح، ويمتد على مساحة 6700 متر مربع.

وللفوز بالمنزل يتعين على المشاركين شراء تذكرة بقيمة 10 يورو، والإجابة عن أسئلة تخص تاريخ المنزل، ومن ثم تقدير ثمنه.

وفي حال لم يتوصل أحد للإجابة الصحيحة، سيتم سحب عرض البيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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