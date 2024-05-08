الامارات | مفاجأة للشرطة بعد توقيف المرأة الشقراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقي القبض مؤخرًا على لص محترف بسرقة القوارب من فلوريدا يبلغ من العمر 33 عامًا، رغم أنه تنكر من خلال ارتداء شعر مستعار أشقر وفستان ونظارات شمسية كبيرة الحجم بهدف تجنب الشرطة.

وتم القبض على جوشوا كولوتكا في فلوريدا هارتلاند من قبل ضباط الشرطة الذين كانوا يحققون في سرقة قارب في منطقة أولد كالوسا لودج في ليكبورت. ونقل موقع "أوديتي " عن الشرطة قولها أنه أثناء تمشيط المنطقة بحثًا عن الرجل الذي تم تحديده على أنه مشتبه به في القضية، لاحظ المحققون امرأة شقراء ترتدي سترة بيضاء فوق فستان أزرق فاتح ونظارات شمسية رياضية كبيرة تخرج من منزل. وبما أنها أثارت شكوكهم، أوقفوها وأدركوا على الفور أن المرأة كانت في الواقع رجلاً يرتدي ملابس تنكرية، وأنها ليست سوى كولوتكا المتهم الرئيسي بالسرقة.

وسرعان ما تم احتجازه واعتقاله بموجب مذكرتي اعتقال، إلى جانب تهم سرقة القارب. وكتب مكتب الشريف في المنطقة في بيان: "لقد لاحظوا جوشوا كولوتكا وهو يخرج من مسكن يرتدي زي امرأة في محاولة لإخفاء نفسه"،

مضيفًا أنه تم العثور على العديد من العناصر الأخرى التي ربما تكون مسروقة أيضًا في منزل المشتبه به، حيث سيحاول المحققون الآن التعرف على العناصر المسروقة من حالات السرقة الأخرى."

ونشرت الشرطة صورتين للص جنبًا إلى جنب. وانتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت العشرات من التعليقات الساخرة.