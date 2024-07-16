شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يختار جيمس ديفيد فانس لمنصب نائب الرئيس.. وبايدن يهاجمه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختار دونالد ترامب، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس لمنصب نائب الرئيس، حال فوزه بالانتخابات.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أن الخدمة السرية ستوفر مستوى مناسبًا من الأمن لنائب ترامب المختار "جي دي فانس".

بدوره، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اختيار ترامب لفانس نائبًا له، ووصفه بأنه "مؤيد للأثرياء". مؤتمر الحزب الجمهوري وانطلق مؤتمر الحزب الجمهوري مساء اليوم الإثنين، وأعلن عن اختيار ترامب بشكل رسمي مرشحا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأعلن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بمؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، وكذلك تلك الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق ترامب في أعقاب محاولة اغتياله.