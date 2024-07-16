شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. قضبان السكك الحديدية تعرضت للتقوس بسبب الطقس الحار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الحرارة الشديدة في مختلف أنحاء اليونان بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين، دون أن تبدو في الأفق نهاية لدرجات الحرارة المرتفعة.

وقال أحد خبراء الأرصاد الجوية بمحطة "اي ار تي" التلفزيونية اليونانية اليوم مع وصول درجات الحرارة ظهر اليوم إلى 38 درجة مئوية: "نحن نتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة أو أكثر في الأيام القليلة المقبلة".

ويشعر السكان في مختلف أنحاء اليونان بتأثير الحرارة منذ عدة أيام، كما تعرضت قضبان السكك الحديدية للتقوس في مدينة باتراس الساحلية غرب اليونان. الجفاف والحرارة ودعت هيئة الحماية المدنية اليونانية مجددا كبار السن والمرضى إلى تجنب الخروج إلى الشوارع خلال النهار.

وقال أحد المارة للتلفزيون اليوناني "الأمر الأسوأ هو أننا لا نستطيع النوم خلال الليل بسبب الحراراة".

وتقول السلطات اليونانية إن خطر اندلاع حرائق مرتفع للغاية بسبب الجفاف والحرارة والرياح القوية التي تهب حاليا في بجر إيجه.