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سلطنة عمان.. انقلاب ناقلة نفط قرابة ولاية الدقم

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء العمانية، عن انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جمهورية القمر المتحدة على بُعد ٢٥ ميلًا بحريًّا جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم.
ووفقًا للوكالة، أكد مركز الأمن البحري العماني، أن انقلاب ناقلة النفط استوجب تفعيل عملية البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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