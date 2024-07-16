شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان.. انقلاب ناقلة نفط قرابة ولاية الدقم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء العمانية، عن انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جمهورية القمر المتحدة على بُعد ٢٥ ميلًا بحريًّا جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم.

ووفقًا للوكالة، أكد مركز الأمن البحري العماني، أن انقلاب ناقلة النفط استوجب تفعيل عملية البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

