الامارات | صفقات العين الجديدة تظهر في بداية استعدادات الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي فريق العين لكرة القدم، مساء اليوم، أول حصة تدريبية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، حيث سيشارك في كأس العالم للأندية، وكأس الإنتركونتيننتال، وبطولة آسيا للنخبة، بصفته بطلاً للنسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، كما يشارك في البطولات المحلية الثلاث (دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس رابطة المحترفين).

وستشهد الحصة التدريبية ظهور الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، وفي مقدمتها مدافع برشلونة الإسباني السابق، البرازيلي مارلون سانتوس، ولاعب الوسط المهاجم، المقيم المالي، سيكو بابا الذي انضم لـ«الزعيم» قادماً من صفوف البطائح، والمدافع خالد بطي القادم من الوحدة، إضافة إلى استعادة المهاجم السوداني، محمد عوض الله العائد إلى صفوف الفريق بعد نهاية إعارته إلى خورفكان.

وكان لاعبو الفريق قد اجتازوا الفحوص الطبية الروتينية التي خضعوا لها على مدار الأيام الماضية في مستشفى برجيل بمدينة العين، وذلك للوقوف على الحالة الصحية لهم، وخلو كشف الفريق من الإصابات قبل انطلاق صافرة التحضيرات للموسم الطويل الذي ينتظر النادي.

ويغيب عن التحضيرات الثنائي المغربي، المهاجم سفيان رحيمي، ومواطنه ولاعب المحور المغربي، المهدي المبارك العائد من الإعارة من صفوف الرجاء المغربي، وذلك لمشاركتهما مع «أسود الأطلس» في قائمة المنتخب الأولمبي المغربي المشارك في أولمبياد باريس.

ومن المقرر أن تتواصل التدريبات اليومية إلى حين موعد السفر إلى المغرب يوم الخميس المقبل، لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيستمر حتى 11 أغسطس المقبل، ويخوض «الزعيم» خلال المعسكر أربع مباريات ودية، أبرزها في مواجهة النادي الرياضي القنيطري بتاريخ الأول من أغسطس، والرجاء المغربي يوم 10 من الشهر ذاته.

على جانب آخر، انضم لاعب فريق العين السابق، محمد فايز إلى طاقم عمل الجهاز الفني بالفريق الأول تحت قيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وذلك وفقاً لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وهو القرار الذي لاقى استحسان جماهير الفريق.

وكان فايز قد غادر صفوف «الزعيم» في يوليو 2021، عقب 14 عاماً ارتدى فيها القميص البنفسجي رقم 14، وحقق خلالها 11 لقباً، قبل أن يعود إلى الفريق عبر بوابة الجهاز الفني.