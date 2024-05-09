5 وجبات إفطار تقلل نسبة السكر في الدم.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

قال الدكتور سعيد شلبي، استشاري الكبد والباطنة، إن هناك العديد من وجبات الإفطار التي يمكن أن تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم.

بيض مع خبز أسمر وغني بالألياف

وأضاف لـ"الخليج 365" أن البيض مصدر ممتاز للبروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع وإبطاء امتصاص السكر في الدم. كما أن الخبز الأسمر غني بالألياف، ما يساعد أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم.

زبادي مع فواكه وتوت

الزبادي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، كما يحتوي على نسبة قليلة من السكر، الفواكه والتوت غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها تحتوي على الألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

شطيرة ديك رومي مع خضروات

الديك الرومي مصدر قليل الدسم للبروتين، والخضروات مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، تعتبر هذه الشطيرة وجبة إفطار صحية ولذيذة تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.

عصيدة الشوفان مع المكسرات والبذور

الشوفان مصدر غني بالألياف، ما يساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، المكسرات والبذور غنية بالبروتين والدهون الصحية، ما يساعد على الشعور بالشبع وإعطاء الجسم طاقة تدوم طويلا.

سموزي مصنوع من الفواكه والخضروات والحليب أو الزبادي

الاسموزي طريقة رائعة للحصول على وجبة إفطار سريعة وسهلة وغنية بالعناصر الغذائية، الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والحليب أو الزبادي يضيفان البروتين والكالسيوم.

نصائح طبية لتناول وجبة إفطار صحية

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

إدارة التوتر.

الإقلاع عن التدخين.

تناول الأدوية حسب التوجيهات.

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