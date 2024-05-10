طريقتان لعلاج الشعر التالف من البروتين.. «مش هتتكلفي حاجة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكن علاج الشعر التالف من البروتين، في خطوات بسيطة بالمنزل، من خلال إعداد «ماسكات» طبيعية للشعر بشكل مستمر، تساعد في عودته إلى طبيعته مرة أخرى، بحسب لموقع «style» البريطاني.

«ماسك» الموز لعلاج الشعر التالف من البروتين:

المكونات:

موزة مهروسة بالشوكة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي، ويمكن الحصول عليه من العطارين أو الصيدليات.

الطريقة:

يمكن إعداد «ماسك» الموز وجوز الهند في خطوة واحدة، بخلطهما جيدًا في وعاء، حتى يندمجا ويصبحا نسيجًا واحدًا، ويجب التأكد من الوصول إلى هذه المرحلة، ثم يوزع الخليط على الشعر، ويترك على الأقل نصف ساعة، ثم يشطف بالماء والشامبو، ويفضل استخدام زيت جوز الهند البكر الممتاز، للحصول على نتيجة أفضل.

تكرار «ماسك» لفترة طويلة، قد يسبب ضرر أو أذى بالشعر، لذا لا يفضل استخدامه أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع كحد أقصى، وبالاستمرار يتم علاج الشعر من البروتين.

«ماسك» العسل والزيت:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

الطريقة: