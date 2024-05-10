مخاطر لن تتخيلها لتناول الأطعمة النيئة وغير المطبوخة جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدا سلوك محفوف بالمخاطر، فمع أن بعض الأطعمة قد تحتوي على فوائد صحية عند تناولها نيئة، إلا أنها قد تشكل أيضا خطرا كبيرا على صحة الإنسان.

ووفقا لما جاء في صحيفة فيستي. رو، يقلل طبخ الطعام جيدا بشكل كبير من احتمال بقاء الطفيليات على قيد الحياة في الطعام، ولكن عند سلقه أو طهيه في الميكروويف أو سلقه بسرعة أو تناول البيض نيئا أو غير المسلوق جيدا، فإن احتمال الإصابة بالعدوى يكون أعلى لأنه بالإضافة إلى الطفيليات، يمكن أن تحتوي الأطعمة النيئة وغير المطبوخة جيدا أيضا على السالمونيلا والإشريكية القولونية وcampylobacterosis التي تسبب داء العطائف، هذه البكتيريا تسبب أمراضا خطيرة في الجهاز الهضمي.

وتعتبر الأسماك النيئة واللحوم النيئة والسوشي (أكلة يابانية شهيرة) مصدرا أساسيا للطفيليات وخاصة الأسماك النهرية، التي يجب أن تخضع لمعالجة حرارية جيدة.

ووفقا للأطباء، تناول الأسماك غير المطبوخة جيدا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالديدان الشريطية.

ولتجنب المخاطر المرتبطة بتناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدا يجب اتباع القواعد التالية:

- طبخ مختلف أنواع اللحوم والدواجن والأسماك جيدا

- تجنب تناول البيض النيء أو أطعمة محتوية على البيض النيئ

- غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها

تخزين المنتجات الغذائية سريعة التلف في الثلاجة

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