علامات خفية تكشف وجود مشكلة في القلب.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أوضح طبيب القلب الأمريكي أنتوني ماثور، أنه بمجرد أن يصبح قلبك ضعيفًا أو متصلبًا جدًا بحيث لا يعمل بشكل صحيح، فأنت تتعامل مع حالة تعرف باسم "قصور القلب".

وتابع: "فشل القلب يعني أن القلب غير قادر على ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح، ولا تعني هذه الحالة أنه توقف عن العمل، لكنه يحتاج إلى بعض الدعم لمساعدته على العمل بشكل أفضل".

واقترح طبيب القلب أن هذا هو المكان الذي يمكن أن يتدخل فيه العلاج بالخلايا الجذعية، حيث يمكن أن يساعد على تحسين صحة قلبك بشكل عام، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ما هي العلامات المبكرة لقصور القلب؟

أحد المؤشرات الملحوظة هو الشعور بضيق التنفس، خاصة أثناء النشاط البدني أو الراحة، ومؤشر رئيسي آخر لفشل القلب هو التعب والضعف.

وفي حالة قصور القلب، قد يواجه هذا العضو تحديات في توفير ما يكفي من الأوكسجين والمواد المغذية للجسم، مما يؤدي إلى عدم كفاية إمدادات الدم إلى الأعضاء والعضلات الحيوية، وهذا يؤدي إلى شعور شديد بالتعب.

بالإضافة إلى ذلك، يعد التورم علامة مبكرة حيث قد يحتفظ الجسم بالسوائل، مما يتسبب في تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن، ويعد عدم انتظام ضربات القلب أو سرعتها علامة إنذار مبكر أخرى يجب الانتباه إليها.

وقد يؤدي السعال المستمر المصحوب بالدم والصفير إلى تراكم السوائل في الرئتين، ويعد التعرف على هذه العلامات مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية لطلب المساعدة في الوقت المناسب.

وفي حين أن هذه الأعراض يمكن أن تترافق مع مشاكل صحية مختلفة، إذا استمرت يجب استشارة الطبيب فورا.

ما الذي يجب عليك فعله بمجرد اكتشاف العلامات التحذيرية لقصور القلب؟

إذا لاحظت علامات مبكرة لفشل القلب، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء اختبارات الدم أو فحوصات القلب.

ما هو العلاج بالخلايا الجذعية وكيف يمكن أن يعزز صحة القلب بشكل عام؟

هذا العلاج يتضمن استخدام الخلايا الجذعية الخاصة بالشخص لتحسين وظائف القلب، وفي هذا النهج، يأخذ طبيب القلب الخلايا الجذعية من نخاع عظام المريض أو الأنسجة الدهنية.

وبعد معالجة هذه الخلايا، تُعَاد إلى القلب للمساعدة على إصلاح الأنسجة التالفة وجعل القلب يعمل بطاقته الطبيعية، وبالنسبة لفشل القلب، حيث يواجه القلب صعوبة في ضخ الدم بشكل صحيح، فإن استخدام جذع الشخص له مزايا مختلفة.

ويمكن لهذه الخلايا الجذعية أن تتحول إلى أنواع مختلفة، بما في ذلك خلايا عضلة القلب، ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يشجعون القلب على إصلاح نفسه ونمو أوعية دموية جديدة، وتتمتع الخلايا الجذعية أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، والتي تهدئ الالتهاب المرتبط غالبًا بقصور القلب.

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