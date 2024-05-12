لو الذاكرة بتخونك.. ما أسباب النسيان المتكرر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

قد يحدث للبعض بعض الزلات المزعجة والمحبطة في الذاكرة، وتكون مثيرة للقلق في بعض الأحيان، وعندما تحدث أكثر مما ينبغي، فإنها تثير المخاوف والتساؤلات عن أسبابها، التي ذكرها موقع "health.harvard".

1- قلة النوم:

ربما يكون عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم هو السبب الأكبر للنسيان، فقلة النوم المريح تسبب تغيرات في المزاج والقلق، مما يساهم بدوره في حدوث مشكلات في الذاكرة.

2- الأدوية:

يمكن للمهدئات ومضادات الاكتئاب وبعض أدوية ضغط الدم وأدوية أخرى أن تؤثر على الذاكرة.

3- الغدة الدرقية:

يمكن أن يؤثر تعثر الغدة الدرقية على الذاكرة، وكذلك اضطراب النوم والتسبب في الاكتئاب، وكلاهما يمكن أن يكون سببًا للنسيان.

4- التوتر والقلق:

أي شيء يجعل من الصعب التركيز واكتساب المعلومات والمهارات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة، والتوتر والقلق كلاهما يمكن أن يتداخل مع الانتباه ويمنع تكوين ذكريات جديدة أو استرجاع الذكريات القديمة.

5- الاكتئاب:

تشمل العلامات الشائعة للاكتئاب الحزن الخانق، ونقص الدافع، وتقليل المتعة في الأشياء التي تستمتع بها عادةً، يمكن أن يكون النسيان أيضًا علامة على الاكتئاب، أو نتيجة له.

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