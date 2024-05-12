4 فيتامينات ضرورية لصحة الشعر.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت مجلة "Stylebook" المعنية بالصحة والجمال أن يوجد بعض الفيتامينات والمعادن التي تسهم في نمو الشعر ومنع التساقط.

فيتامين B7

المعروف باسم "البيوتين" مهم جدا للشعر، ويوجد في الكبد وصفار البيض ورقائق الشوفان وجنين القمح والمكسرات وفول الصويا والطماطم والسبانخ والحبوب والفطر.

الحديد

نمو الشعر يحتاج إلى الحديد، الذي تتمثل مصادره الغذائية في اللحوم الحمراء والبقوليات كالعدس وفول الصويا والمكسرات.

الزنك

يساعد على تكوين الكولاجين المهم لجمال الشعر، وتتضمن مصادر الزنك في اللحوم والجبن والحليب والبيض ومنتجات الحبوب ودقيق الشوفان والمكسرات والجوز أو الفول السوداني.

اليود

نقص اليود قد يؤثر بالسلب على وظيفة الغدة الدرقية، ما يتسبب في تقصف وتساقط الشعر.

وتتمثل المصادر الغذائية لليود في اللبن ومنتجات الألبان والأسماك البحرية كالسلمون والماكريل والخضروات الخضراء كالبروكلي والسبانخ والكرنب.

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