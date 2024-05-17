هل تعاني من الاستيقاظ المفاجئ ليلا؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الاستيقاظ منتصف الليل من الأمور الشائعة التي تُصيب الكثير، ما يسبب لهم الإزعاج والقلق، وتختلف أسباب هذا الاستيقاظ المفاجئ من شخص لآخر.

وأوضح موقع "verywellhealth" أسباب الاستيقاظ منتصف الليل، وبعض النصائح التي تساعد على تحسين جودة النوم وتجنب حدوث هذا الأمر.

الضوضاء

الضوضاء من أكثر العوامل الخارجية شيوعا في استيقاظك في منتصف الليل، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعيش بالقرب من مسار قطار، يسبب مرور القطار في نفس الوقت كل ليلة ردود فعل تلقائية تُوقظك دون وعي منك، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المنزلية، مثل السخان ومكيفات الهواء، تُصدر أصواتا مُتقطعة تؤثر على جودة نومك.

تصفح الهاتف قبل النوم

يؤدي تصفح الهاتف يوميا قبل النوم إلى فرط تحفيز الجهاز العصبي، ما يؤثر على جودة النوم من خلال انبعاث الضوء الأزرق من الشاشات، ويُعيق أيضا إفراز الميلاتونين، هرمون النوم.

التوتر

التوتر من أبرز العوامل المسببة للأرق، حيث يؤثر سلبا على جودة النوم ويسبب الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، لأن ارتفاع مستويات التوتر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذا بدوره يُسهم في الأرق.

اضطرابات النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم من أكثر اضطرابات النوم شيوعا، ويسبب هذا الاضطراب توقف تنفس الشخص أو انقطاعه بشكل متكرر خلال الليل، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، والاستيقاظ فجأة مع شعور مُخيف بالاختناق.

مشكلات الجهاز الهضمي

يعاني العديد من الأشخاص من الاستيقاظ فجأة منتصف الليل بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع المريء وفتق الحجاب الحاجز والتهاب المعدة، وضعية الجسم أثناء النوم تؤثر على أعراض هذه الحالات، ما يسبب الشعور بالانزعاج ويُعيق النوم بسلاسة.

التغيرات الهرمونية

تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل أو فترة انقطاع الطمث إلى انخفاض هرمون الاستروجين، ما يُزيد من الشعور بالقلق وصعوبة النوم.

الأدوية

العديد من الأدوية دون وصفة طبية تؤثر سلبا على النوم، وتسبب الاستيقاظ ليلا، والشعور بالتعب والإرهاق خلال النهار.

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