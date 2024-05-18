«جددي في وصفات البيض».. طريقة عمل أومليت بالسوسيس بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيض من الوصفات الأساسية على الإفطار، لذا يمكن إعداده بطرق مختلفة، منها الأومليت بالسوسيس، ولا يحتاج سوى مكونات بسيطة لتحضيره في دقائق، ويمكن تقديمه مع الخبز والمخلل، أو عمل ساندوتشات للأطفال.

أوضحت الشيف أميرة شنب طريقة عمل أومليت بالسوسيس، للحصول على نفس مذاق مطاعم الفول والطعمية.

المقادير

- 6 بيضات أو عدد بيض حسب الحاجة، يمكن شراء البيض العادي أو البلدي، ستكون النتيجة واحدة.

- كمية من الحليب، حوالي ربع كوب ليكفي كمية البيض.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح، ولا يفضل وضع أكثر حتى لا يصبح الأومليت مالحًا جدًا.

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، لأنه يساعد في القضاء على أي زفارة للبيض.

- 4 حبات من سوسيس حجم كبير أو 6 حبات حجم صغير مقطع شرائح.

- ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة البلدي، ولا يفضل استخدام الزيت تمامًا.

- ملعقة كبيرة زيت زيتون لإضافة نكهة للطعام.

- كمية من الجبنة الموتزاريلا حوالي 2 ملعقة كبيرة.

- ملعقة كبيرة بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة أو دون تمامًا.

طريقة عمل أومليت بالسوسيس والجبنة

في وعاء يضاف البيض مع الملح والفلفل، ويقلب جيدًا حتى تندمج المكونات مع بعضها.

أمّا الخطوة الثانية بوضع وعاء على النار وإضافة الزبدة، على درجة حرارة متوسطة، وبمجرد ذوبانها، وتصاف شراح السوسيس وتقلب جيدًا، ثمّ يوضع البيض والجبنة الموتزاريلا والبقدونس، ويترك حتى ينضج تمامًا.