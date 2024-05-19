الامارات | باحثون يطورون هلاماً يرمّم العظام المتهشمة 100%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح باحثون في جامعة فولغوغراد الطبية الحكومية الروسية، في تطوير أول هلام حيوي في العالم، يسمح باستعادة أنسجة العظام بالكامل، وعلاج إصابات العظام الكبيرة الناجمة عن الرصاص والشظايا.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن رئيس قسم تكنولوجيا الأدوية في فرع بياتيغورسك بجامعة فولغوغراد، دميتري كومبانتسيف، قوله، إن «الهلام الحيوي عبارة عن خليط معقد لترميم وتغذية العظام، معزز بمنشطات التجديد، ويسمح هذا النهج للجسم بإطلاق آلية إصلاح الأنسجة العظمية الخاصة به».

وأضاف أن «مستوى مطابقة الأنسجة العظمية المستعادة يبلغ 100%، لأنه يتم (تخليقها) بواسطة خلايا الجسم النابتة العظمية (نمو من الأنسجة العظمية نفسها)، ولا توجد حتى الآن أي مواد مسجلة رسمياً ومماثلة في السوق الطبية من حيث تكوين هذه المادة الجديدة».