تشعر بالدوخة في الطقس الحار؟- اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة، يعاني العديد من الأشخاص من الدوخة بعد التعرض للشمس لفترات طويلة، ما يسبب الشعور بالانزعاج والصداع وعدم الراحة.

وفقا لموقعي "clevelandclinic"، و"health"، نوضح أسباب الإصابة بالدوخة في الطقس الحار:

أسباب حدوث الدوخة في الطقس الحار

الحرارة الزائدة

عندما يتعرض الجسم للحرارة الزائدة، لا يستطيع تبريد نفسه بشكل كاف، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم

والتأثير على وظائف الدماغ، وبالتالي الشعور بالدوخة.

الجفاف

يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل عن طريق العرق في الطقس الحار، ما يُزيد خطر الإصابة بالجفاف

وتقليل تدفق الدم إلى الدماغ، مايسبب الشعور بالدوخة.

انخفاض ضغط الدم

يؤدي التعرض للحرارة إلى توسيع الأوعية الدموية لمساعدة الجسم على تنظيم درجة حرارته، ما يُسهم في معاناة الشخص من انخفاض ضغط الدم.

نصائح للتخلص من الدوار في الطقس الحار

التواجد في مكان بارد.

الاستحمام بالماء الفاتر يوميا.

وضع منشفة مُبللة بالماء البارد على جبهة الرأس أو الجزء الخلفي من الرقبة.

الإكثار من تناول الماء.

تجنب استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين.

الاسترخاء فور الشعور بالإجهاد.

تجنب الخروج في الشمس قدر الإمكان.

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