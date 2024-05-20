احذر.. علامة بعد الأكل يكشف إصابتك بـ4 أمراض.. أحدهم السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التجشؤ هو طريقة الجسم لطرد الهواء الزائد من الجهاز الهضمي العلوي، ومن الطبيعي أن يحدث ما يصل إلى 30 مرة يوميًا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة "Springer".

الرائحة قد تكون مثيرة للاشمئزاز في بعض الأحيان، وتختلف بناءً على نظامك الغذائي وصحتك العامة.

وبطبيعة الحال، تختلف وتيرة التجشؤ من شخص لآخر، اعتمادًا على نظامهم الغذائي أو الدواء الذي يتناولونه، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولكن عندما يؤثر التجشؤ على نوعية حياة الشخص أو يتعارض مع أنشطته اليومية، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة، وتشمل:

1. الانتفاخ

إذا كنت تتجشأ وتشعر بالانتفاخ وآلام البطن والإمساك والإسهال، فقد يكون ذلك بسبب متلازمة القولون العصبي (IBS) .

ويمكن أن تشير حرقة المعدة والانتفاخ والغثيان والتجشؤ إلى وجود قرحة في المعدة، ومن أكثر أعراضها شيوعًا هو الشعور بألم حارق أو مؤلم في وسط البطن.

وتحدث عندما يكون هناك تلف في الطبقة التي تحمي بطانة المعدة من الأحماض الموجودة في المعدة.

كما أن العدوى والأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة.

وإذا لم يتم علاجها، يمكن أن تنزلق بطانة المعدة أحيانًا أو تعيق حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما قد يهدد الحياة.

2. مرض الجزر المعدي المريئي (GORD)

تعد حرقة المعدة شائعة للغاية، وعادة ما يكون أحد أعراضها "الارتجاع الحمضي" الذي يحدث عندما ينتقل حمض المعدة إلى الحلق، وفي بعض الأحيان، يجعلك تتجشأ.

وإذا استمر هذا الأمر أو أصبح مؤلمًا للغاية، فقد يشير ذلك إلى مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

وفي حالة ارتجاع المريء، يحدث ارتجاع حمض المعدة بشكل مزمن ويسبب ضررًا للجسم بمرور الوقت.

وإذا لم يُعَالَج، فقد يؤدي إلى الإصابة بمريء باريت، وهو نوع من السرطان.

ويُعرف سرطان المريء أيضًا باسم سرطان الأنبوب الغذائي

3. السرطان

يمكن أن يكون التجشؤ المفرط علامة على أنواع معينة من سرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان المعدة أو البنكرياس أو المريء، ويحدث هذا عندما يسد الورم الجهاز الهضمي للشخص، مما يعني تراكم الغازات في المعدة، ومن المهم أن نلاحظ أن التجشؤ المفرط وحده ليس عادة من أعراض السرطان.

من المرجح أن يشير ذلك إلى الإصابة بالسرطان إذا كان المريض يعاني من فقدان الوزن غير المبرر والحمى والنزيف إلى جانب التجشؤ

4. عدوى في الجهاز الهضمي

عادة ما تكون رائحة التجشؤ التي تشبه رائحة البيض الفاسد غير ضارة، لكن النوع الذي يشبه رائحة الكبريت قد ينجم عن شيء أكلته، مثل البيض.

ومع ذلك، فإن التجشؤ المتكرر للكبريت يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى في الجهاز الهضمي ناجمة عن بكتيريا الملوية البوابية، وتتضمن أعراضها تقلصات المعدة والغثيان والقيء والإسهال.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أيضًا أن تسبب رائحة كريهة من التجشؤ.

كما أن المشروبات الغازية، مثل الكولا، تجعلك تصاب بالغازات عن طريق زيادة الهواء في معدتك.

كما تسبب بعض الخضروات، مثل كرنب بروكسل والبروكلي والملفوف والهليون والقرنبيط، زيادة في الغازات، وذلك لأن الخضروات تحتوي على الكثير من الألياف، التي تخمرها البكتيريا في القولون، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات في هذه العملية.

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