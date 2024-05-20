لحظات رعب.. أب ينسي ابنته داخل السيارة- لن تتوقع ما حدث لها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

انتشر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة القبض على رجل، نسي ابنته الصغيرة داخل سيارته، بينما كانت نوافذها مغلقة تماما.

وفقا لموقعي "abc7 news"، و"kptv"، ألقت الشرطة القبض على "راؤول ريلو فرنانديز" البالغ من العمر 42 سنة، لتركه ابنته الصغيرة داخل سيارته المتوقفة في أحد مواقف السيارات، تحت أشعة الشمس الحارقة، دون تشغيل المحرك، وذلك أثناء ذهابه للتسوق في أحد المتاجر.

وقع الحادث في موقف سيارات "نادي سام"، في مدينة "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا الأمريكية.

قال ضابط الشرطة، مايك جاتشيلز: "تلقيت بلاغ من أحد المارة يفيد بوجود طفلة تبكي داخل سيارة مغلقة، وهرع رجال الأمن إلى المكان وتمكنوا من تحرير الطفلة وإنقاذها من خطر الاختناق أو الإصابة بضربة شمس".

وتابع أن عُثر على الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات في حالة من الهلع الشديد، حيث كانت تتعرق بغزارة، ووجهها أحمر، بينما كانت تبكي بشدة، كان من الممكن أن يكون الأمر مميتا لذلك الطفلة.

وأظهرت التحقيقات أن فرنانديز تصرف بإهمال شديد عرض حياة طفله للخطر، حيث ارتفعت درجة حرارة السيارة بشكل كبير خلال تلك الفترة، ما كان يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، أو حتى الوفاة.

ونتيجة لهذه الواقعة، يواجه "فرنانديز" تهمة إهمال ابنته وتركها دون مراقبة داخل سيارته لمدة 31 دقيقة في يوم حار للغاية، وما زال التحقيق جار.

وعبرت الأم عن سعادتها الغامرة بعودة ابنتها سالمة، ووجهت الشكر لجميع من ساعد في إنقاذها.

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