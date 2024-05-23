الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح القبيسي والمنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان بطي سالم القبيسي، في فندق «إرث» بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله سالم على كريمة أحمد سالم ملاح المنصوري.

وهنأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.