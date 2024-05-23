لايف ستايل

الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح القبيسي والمنصوري

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يحضر أفراح القبيسي والمنصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان بطي سالم القبيسي، في فندق «إرث» بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله سالم على كريمة أحمد سالم ملاح المنصوري.

وهنأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements