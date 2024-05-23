مفاجأة.. أضرار لن تتخيلها لتناول الماء بكثرة في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تشهد حالة الطقس هذه الفترة موجة حارة، ما يدفع إلى الإفراط في تناول الماء لإرواء العطش.

وكشف موقع "webmd" عن خطورة الإفراط في تناول الماء في الطقس الحار.

تغيير لون البول:

إذا كان البول شفاف، فهذا يدل على تناول الكثير من الماء في فترة قصيرة.

كثرة الذهاب إلى المرحاض:

قد يؤدي الإكثار من الماء إلى الذهاب المتكرر إلى المرحاض بشكل مبالغ فيه.

الغثيان أو القيء:

يسبب وجود الكثير من الماء في الجسم عدم قدرة الكلى على إزالة السوائل الزائدة، وبالتالي تبدأ بالتجمع في الجسم، ما يؤدي إلى الغثيان والقيء والإسهال.

الصداع:

يؤدي الماء الزائد في الجسم إلى انخفاض مستويات الأملاح في الجسم وتضخم الخلايا والتورم، وبالتالي الضغط على الجمجمة، ما يؤدي إلى الصداع وضعف الدماغ وصعوبة التنفس.

تغير لون اليدين والقدمين والشفتين:

بعد تناول الكثير من الماء قد يحدث تورم وتغير لون القدم واليدين والشفتين، لأن انتفاخ الخلايا قد يؤدي إلى انتفاخ الجلد أيضا.

ضعف وتشنج العضلات:

قد يسبب انخفاض مستويات الإلكتروليت بسبب شرب الكثير من الماء، انخفاض توازن الجسم وتشنج العضلات.

التعب:

شرب الكثير من الماء يجعل الكلى تعمل بجهد كبير لإزالة الكمية الزائدة، وبالتالي تشعر بالتوتر والتعب.

ما هي الكمية المناسبة للماء؟

يجب على النساء من عمر 19 إلى 30 سنة شرب نحو 2.7 لتر من الماء يوميا، أما يحتاج الرجال من نفس العمر إلى نحو 3.7 لتر.

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