الامارات | إسبانيا تستعيد رابعة لوحات فرنسيس بيكون المسروقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة الإسبانية العثور على اللوحة الرابعة من بين خمس لوحات للرسام الأيرلندي المولد فرنسيس بيكون، التي سرقت من شقة في مدريد عام 2015.

وقال بيان الشرطة، أمس، إن اللوحة التي تعود إلى عام 1989 لرأس رجل، والتي تحمل على ظهرها اسم «دراسة لصورة خوسيه كابيلو»، تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو (5.4 ملايين دولار). وتمت استعادتها بعد اعتقال شخصين في فبراير مشتبه في أنهما تسلما اثنتين من اللوحات الخمس لبيكون.

وقيل إن اللوحات الخمس المسروقة تبلغ قيمتها الإجمالية وقتها 25 مليون يورو. وكانت هذه الأعمال جزءاً من مجموعة يملكها صديق مقرب لبيكون، وقد أبلغ الشرطة عن السرقة في يوليو 2015.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 16 شخصاً، من بينهم اللصوص، منذ بدء التحقيقات. وجاء في البيان أن الشرطة تواصل البحث عن اللوحة الخامسة، وتركز التحقيقات على الإسبان الذين لهم صلات بالعصابات الإجرامية في أوروبا الشرقية.

كثيراً ما زار بيكون مدريد، حيث أمضى بعض الوقت في دراسة اللوحات الفنية القديمة في متحف برادو. وتوفي في العاصمة الإسبانية عام 1992 عن عمر 82 عاماً.

• اللوحات الخمس سرقت في عام 2015، وتبلغ قيمتها الإجمالية وقتها 25 مليون يورو.