للمراهقين.. هذا ما يحدث لك عند استهلاكك للكافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الكافيين منبه شائع يستهلكه المراهقون بكثرة من خلال مختلف المشروبات مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة ومشروبات الصودا والشوكولاتة، ووفقا لما جاء في صحيفة "هيلث داي".

في حين أن الكافيين قد يقدم بعض الفوائد للمراهقين، إلا أنه يُشكل أيضًا مخاطر صحية يجب مراعاته.

أظهر استطلاع أمريكي جديد أن واحدا من كل 3 أولياء غير قادر على تحديد الحدود الموصى بها للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاماً، على الرغم من اعتقاد معظمهم أن أبناءهم يستهلكون الكافيين يومياً.

يشكّل تجاوز الحدود الموصى بها لاستهلاك المراهقين للكافيين مخاطر صحية تؤثر على النمو.

وبحسب الدكتورة سوزان وولفورد المشرفة على الاستطلاع: "لا تزال أدمغة المراهقين في طور النمو، ويمكن أن يؤثر الاستهلاك المفرط للكافيين على مزاجهم، ونومهم، وأدائهم المدرسي، إلى جانب الآثار الجانبية الأخرى".

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن يلتزم الأطفال بالمياه.

بينما يرى خبراء طبيون آخرون بأن يحد المراهقون من تناولهم للكافيين بمقدار 100 ملغ يومياً، وهو ما يعادل فنجاناً واحداً من القهوة، أو علبتين من الصودا.

وتتباين أسباب استهلاك المراهقين للكافيين ما بين المذاق المحلى والمنكّهات المضافة، والحاجة إلى تحفيز الدماغ للسهر لمراجعة الدروس، أو الاستيقاظ المبكر للدراسة، أو لتأثير الأصدقاء.

وتدعو نتائج الاستطلاع الآباء إلى مراقبة استهلاك المراهقين للمشروبات التي تحتوي على الكافيين، وضبط الاستهلاك بالحدود الآمنة.

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